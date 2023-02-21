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Коробицин Иоанн Константинович

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

08.06.1895

Дата смерти

02.09.1895

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1895

Отец: Коробицин Константин Алексеевич

Мать: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
02.09.1895
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестности
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