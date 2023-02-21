Коробицин Иоанн Константинович
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рождения08.06.1895
Дата смерти02.09.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1895
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
02.09.1895
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестности