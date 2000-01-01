Коробицина (Кошелева) Александра Федоровна
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость, д.Капустины
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти12.09.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Коробицин Флавиан Алексеевич
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Сын: Коробицин Клавдий Алексеевич
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Сын: Коробицин Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Сын: Коробицин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Сын: Коробицин Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Дочь: Илатовская Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Сын: Коробицин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Сын: Коробицин Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Дочь: Попова Калерия Алексеевна
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович
Сын: Коробицин Иосиф Алексеевич
Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович