Коробицина (Кошелева) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробицина (Кошелева) Александра Федоровна

Коробицина (Кошелева) Александра Федоровна

avatar

Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость, д.Капустины

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

12.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость, д.Капустины
Рождение ребёнка
17.02.1866

Сын: Коробицин Флавиан Алексеевич

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Коробицин Клавдий Алексеевич

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
07.05.1868

Сын: Коробицин Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
15.05.1869

Сын: Коробицин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
18.07.1870

Сын: Коробицин Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
03.12.1872

Дочь: Илатовская Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
17.09.1874

Сын: Коробицин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
12.06.1875

Сын: Коробицин Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
04.05.1880

Дочь: Попова Калерия Алексеевна

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
06.09.1884

Сын: Коробицин Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Коробицин Алексей Логинович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробицин Алексей Логинович

Смерть
12.09.1901
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close