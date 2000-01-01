Коробицина (Илатовская) Надежда Федоровна
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Дата рождения17.09.1845
Дата смерти26.03.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
17.09.1845
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
03.03.1869
Сын: Коробицин Вячеслав Павлинович
Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
25.03.1871
Дочь: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна
Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
23.07.1875
Сын: Коробицин Глеб Павлинович
Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
09.12.1881
Дочь: Лукия Павлиновна
Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
17.01.1889
Дочь: Агния Павлиновна
Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1889
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от болезни языка и десен