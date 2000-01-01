Коробицина (Илатовская) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицина (Илатовская) Надежда Федоровна

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Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская

Дата рождения

17.09.1845

Дата смерти

26.03.1889

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1845

Отец: Илатовский Федор Павлович

Мать: Илатовская Ульяна Васильевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
03.03.1869

Сын: Коробицин Вячеслав Павлинович

Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
25.03.1871

Дочь: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна

Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
23.07.1875

Сын: Коробицин Глеб Павлинович

Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
09.12.1881

Дочь: Лукия Павлиновна

Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
17.01.1889

Дочь: Агния Павлиновна

Отец ребёнка: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Смерть
26.03.1889
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от болезни языка и десен
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