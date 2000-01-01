Илатовский Федор Павлович
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: Илатовский Павел
Мать: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
С 1822 по 1826
Сын: Илатовский Моисей Федорович
Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Праскева Федоровна
Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Илатовский Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Илатовский Иван Федорович
Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Илатовский Григорий Федорович
Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
12.01.1843
Сын: Илатовский Михайло Федорович
Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
17.09.1845
Дочь: Коробицина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Место жительства
Неизвестно
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская