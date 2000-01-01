Илатовский Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлатовский Федор Павлович

Илатовский Федор Павлович

avatar

Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Илатовский Павел

Мать: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
С 1822 по 1826

Сын: Илатовский Моисей Федорович

Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Праскева Федоровна

Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Илатовский Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Илатовский Иван Федорович

Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Илатовский Григорий Федорович

Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
12.01.1843

Сын: Илатовский Михайло Федорович

Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
17.09.1845

Дочь: Коробицина Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Илатовская Ульяна Васильевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Место жительства
Неизвестно
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илатовская Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close