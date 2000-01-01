Илатовский Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Илатовский Федор Павлович
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Илатовский Антон Павлович
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Илатовский Алексей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Смерть
Неизвестно