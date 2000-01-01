Илатовский Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илатовский Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Х
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Илатовский Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Илатовский Антон Павлович

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Илатовский Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Илатовский Аким Павлович

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Смерть
Неизвестно
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