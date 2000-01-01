Илатовская Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1822 по 1826
Сын: Илатовский Моисей Федорович
Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Праскева Федоровна
Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Илатовский Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Илатовский Иван Федорович
Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Илатовский Григорий Федорович
Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
12.01.1843
Сын: Илатовский Михайло Федорович
Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
17.09.1845
Дочь: Коробицина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно