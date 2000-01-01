Илатовская Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илатовская Ульяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1822 по 1826

Сын: Илатовский Моисей Федорович

Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Праскева Федоровна

Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Илатовский Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Илатовский Иван Федорович

Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Илатовский Григорий Федорович

Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
12.01.1843

Сын: Илатовский Михайло Федорович

Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
17.09.1845

Дочь: Коробицина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Илатовский Федор Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илатовский Федор Павлович

Смерть
Неизвестно
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