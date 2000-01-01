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(Коробицина) Лукия Павлиновна

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

09.12.1881

Дата смерти

27.07.1882

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1881

Отец: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Мать: Коробицина Надежда Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
27.07.1882
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестно
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