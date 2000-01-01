(Коробицина) Лукия Павлиновна
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рождения09.12.1881
Дата смерти27.07.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1881
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
27.07.1882
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестно