(Коробицина) Агния Павлиновна
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рождения17.01.1889
Дата смерти18.04.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1889
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
18.04.1889
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестно