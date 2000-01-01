(Коробицина) Агния Павлиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Коробицина) Агния Павлиновна

(Коробицина) Агния Павлиновна

avatar

Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

17.01.1889

Дата смерти

18.04.1889

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1889

Отец: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Мать: Коробицина Надежда Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
18.04.1889
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close