Пучков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Пучков Петр Иудович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно