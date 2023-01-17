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Пучков Иван Петрович

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Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Пучков Петр Иудович

Мать: Пучкова Евфимия Алексеевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Борисовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Борисовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Борисовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Борисовна

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Евдокия Борисовна

Смерть
Неизвестно
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