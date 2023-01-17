Пучкова Евфимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Пучков Иван Петрович
Отец ребёнка: Пучков Петр Иудович
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Пучкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Пучков Петр Иудович
Рождение ребёнка
1716
Сын: Пучков Петр-младший Петрович
Отец ребёнка: Пучков Петр Иудович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Пучкова Ксения Петровна
Отец ребёнка: Пучков Петр Иудович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучков Петр Иудович
Смерть
Неизвестно