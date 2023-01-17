Пучкова Евфимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Евфимия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Пучков Иван Петрович

Отец ребёнка: Пучков Петр Иудович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Пучкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Пучков Петр Иудович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Пучков Петр-младший Петрович

Отец ребёнка: Пучков Петр Иудович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Пучкова Ксения Петровна

Отец ребёнка: Пучков Петр Иудович

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Петр Иудович

Смерть
Неизвестно
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