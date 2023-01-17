Пучков Петр Иудович
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Рождение ребёнка
1705
Сын: Пучков Иван Петрович
Мать ребёнка: Пучкова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Пучкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Пучкова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Пучков Петр-младший Петрович
Мать ребёнка: Пучкова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Пучкова Ксения Петровна
Мать ребёнка: Пучкова Евфимия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно