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Пучков Петр Иудович

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Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Пучков Иуда Евстафьевич

Мать: Пучкова Евдокия Терентьевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Пучков Иван Петрович

Мать ребёнка: Пучкова Евфимия Алексеевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Пучкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Пучкова Евфимия Алексеевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Пучков Петр-младший Петрович

Мать ребёнка: Пучкова Евфимия Алексеевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Пучкова Ксения Петровна

Мать ребёнка: Пучкова Евфимия Алексеевна

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Евфимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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