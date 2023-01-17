Пучкова Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1654
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654
Отец: Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Пучков Петр Иудович
Отец ребёнка: Пучков Иуда Евстафьевич
Рождение ребёнка
1678
Сын: Пучков Сергей Иудич
Отец ребёнка: Пучков Иуда Евстафьевич
Рождение ребёнка
1680
Сын: Пучков Агафон Иудич
Отец ребёнка: Пучков Иуда Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно