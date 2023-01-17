Пучкова Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Евдокия Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1654

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Пучков Петр Иудович

Отец ребёнка: Пучков Иуда Евстафьевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1678

Сын: Пучков Сергей Иудич

Отец ребёнка: Пучков Иуда Евстафьевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Пучков Агафон Иудич

Отец ребёнка: Пучков Иуда Евстафьевич

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Иуда Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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