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Пучков Агафон Иудич

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Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Пучков Иуда Евстафьевич

Мать: Пучкова Евдокия Терентьевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Пучков Алексей Агафонович

Мать ребёнка: Пучкова Устинья

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Пучков Владимир Агафонович

Мать ребёнка: Пучкова Устинья

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Пучков Александр Агафонович

Мать ребёнка: Пучкова Устинья

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Устинья

Смерть
1744
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