Пучков Агафон Иудич
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Рождение ребёнка
1708
Сын: Пучков Алексей Агафонович
Мать ребёнка: Пучкова Устинья
Рождение ребёнка
1727
Сын: Пучков Владимир Агафонович
Мать ребёнка: Пучкова Устинья
Рождение ребёнка
1728
Сын: Пучков Александр Агафонович
Мать ребёнка: Пучкова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова Устинья
Смерть
1744