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Пучков Петр-младший Петрович

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Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Пучков Петр Иудович

Мать: Пучкова Евфимия Алексеевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Семен Петрович

Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Семен Петрович

Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Федосья Петровна

Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Еремей Петрович

Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Аверкий Петрович

Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Пелагея Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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