Пучков Петр-младший Петрович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Пучков Петр Иудович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Семен Петрович
Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Семен Петрович
Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Федосья Петровна
Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Еремей Петрович
Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Аверкий Петрович
Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Пучкова Пелагея Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно