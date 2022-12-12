Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Пучков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Бракосочетание
1750
Жена: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Даниил Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Захар Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Васильевна
Бракосочетание
1774
Жена: Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Васильевна
Смерть
Неизвестно