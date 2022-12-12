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Яков Иванович

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Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Пучков Иван Петрович

Мать: Пучкова Евдокия Борисовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
1750

Жена: Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Даниил Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Васильевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Захар Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Васильевна

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
1774

Жена: Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Акилина Васильевна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Васильевна

Колосово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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