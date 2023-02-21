Пучкова Евдокия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Пучков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Пучков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Пучков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пучков Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно