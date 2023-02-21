Пучкова Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Евдокия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Пучков Иван Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Пучков Иван Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Пучков Иван Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пучков Иван Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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