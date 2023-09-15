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Василий Иванович

Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Пучков Иван Петрович

Мать: Пучкова Евдокия Борисовна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Архип Васильевич

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Соломонида Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иов Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Никитична

Смерть
Неизвестно
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