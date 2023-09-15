Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Пучков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1760
Сын: Архип Васильевич
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1773
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Соломонида Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иов Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Никитична
Смерть
Неизвестно