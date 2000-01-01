Хорошавин Иван Васильевич
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1753
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шупихина Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Хорошавина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1784
Сын: Хорошавин Климент Иванович
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хорошавин Гаврил Иванович
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1804
Сын: Хорошавин Василий Иванович
Мать ребёнка: Хорошавин Мария Пантелеева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хорошавина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавин Мария Пантелеева
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1809
п. Новокшёновский