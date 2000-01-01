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Хорошавин Иван Васильевич

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1753

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Хорошавин Василий Терентивич

Мать: Хорошавина Фёкла Григорьевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Шупихина Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Хорошавина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хорошавин Семён Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1784

Сын: Хорошавин Климент Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хорошавин Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Матвеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1804

Сын: Хорошавин Василий Иванович

Мать ребёнка: Хорошавин Мария Пантелеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хорошавина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавин Мария Пантелеева

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Мария Пантелеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Елена Матвеева

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1809
п. Новокшёновский
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