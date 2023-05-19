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Хорошавин Василий Терентивич

Место рождения

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Хорошавин Терентий .

Мать: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Григорьевна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Шихова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Григорьевна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Фёкла Григорьевна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1798
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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