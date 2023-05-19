Хорошавин Василий Терентивич
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1798
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Хорошавин Терентий .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Григорьевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Шихова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1798