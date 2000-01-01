Хорошавина (?) Фёкла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Фёкла Григорьевна

Хорошавина (?) Фёкла Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Терентивич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Шихова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Терентивич

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Василий Терентивич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1790
п. Новокшёновский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close