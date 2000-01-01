Хорошавина (?) Фёкла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Терентивич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Шихова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Терентивич
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1790
п. Новокшёновский