Хорошавин Мария Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Хорошавин Василий Иванович
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хорошавина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805