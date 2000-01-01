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Хорошавин Мария Пантелеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Хорошавин Василий Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хорошавина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Иван Васильевич

Смерть
После 1805
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