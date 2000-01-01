Хорошавин Василий Иванович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1838
Сын: Хорошавин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Александра Евлампиева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Александра Евлампиева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Харитония Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Александра Евлампиева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Калитения Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Александра Евлампиева
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1805
п. Новокшёновский