Хорошавин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Василий Иванович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Хорошавин Иван Васильевич

Мать: Хорошавин Мария Пантелеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1838

Сын: Хорошавин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Александра Евлампиева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Александра Евлампиева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Харитония Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Александра Евлампиева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Калитения Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Александра Евлампиева

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Александра Евлампиева

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1805
п. Новокшёновский
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