Хорошавина Александра Евлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Хорошавин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Харитония Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Калитения Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно