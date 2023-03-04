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Хорошавина Александра Евлампиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Хорошавин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Иванович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Иванович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Харитония Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Иванович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Калитения Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Иванович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Василий Иванович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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