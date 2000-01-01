Хорошавин Сергей Васильевич
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1838
Дата смерти06.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.08.1883
Мать ребёнка: Хорошавина Гулинария Яковлева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.07.1890
Мать ребёнка: Хорошавина Гулинария Яковлева
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
06.11.1915
п. Новокшёновский