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Хорошавин Сергей Васильевич

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1838

Дата смерти

06.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Хорошавин Василий Иванович

Мать: Хорошавина Александра Евлампиева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.08.1883

Сын: Хорошавин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Гулинария Яковлева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.07.1890

Сын: Хорошавин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Гулинария Яковлева

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Гулинария Яковлева

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
06.11.1915
п. Новокшёновский
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