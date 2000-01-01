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Хорошавин Семён Иванович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1776

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Хорошавин Иван Васильевич

Мать: Хорошавина Елена Матвеева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хорошавин Гаврил Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Наталия Семёновна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марина Семёновна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Хорошавин Степан Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1814

Сын: Хорошавин Варфоломей Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евдокия Васильевна

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1811
п. Новокшёновский
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