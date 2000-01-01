Хорошавин Семён Иванович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1776
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хорошавин Гаврил Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Наталия Семёновна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марина Семёновна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Хорошавин Степан Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1814
Сын: Хорошавин Варфоломей Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Васильевна
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1811
п. Новокшёновский