Хорошавин Степан Семёнович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1805
Дата смерти01.06.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хорошавин Ананий Степанович
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евфросинья Степановна
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841
Сын: Хорошавин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
02.08.1850
Дочь: Васса Степановна
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
01.06.1888
п. Новокшёновский