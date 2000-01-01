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Хорошавин Степан Семёнович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1805

Дата смерти

01.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Хорошавин Семён Иванович

Мать: Хорошавина Евдокия Васильевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1828

Сын: Хорошавин Ананий Степанович

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евфросинья Степановна

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841

Сын: Хорошавин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
02.08.1850

Дочь: Васса Степановна

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Данилова

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Татьяна Данилова

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
01.06.1888
п. Новокшёновский
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