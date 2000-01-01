Хорошавина (?) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хорошавин Гаврил Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Наталия Семёновна

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марина Семёновна

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Хорошавин Степан Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1814

Сын: Хорошавин Варфоломей Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Семён Иванович

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1805
п. Новокшёновский
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