Хорошавина (?) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хорошавин Гаврил Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Наталия Семёновна
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марина Семёновна
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Хорошавин Степан Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1814
Сын: Хорошавин Варфоломей Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Иванович
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1805
п. Новокшёновский