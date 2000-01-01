Хорошавин Варфоломей Семёнович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1814
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Устина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Понкратова
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хорошавин Фёдор Варфоломеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Понкратова
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1848
п. Новокшёновский