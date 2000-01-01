Хорошавин Варфоломей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Варфоломей Семёнович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1814

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Хорошавин Семён Иванович

Мать: Хорошавина Евдокия Васильевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Устина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Понкратова

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1842

Сын: Хорошавин Фёдор Варфоломеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Понкратова

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Ефимия Понкратова

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1848
п. Новокшёновский
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