Хорошавин Фёдор Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Фёдор Варфоломеевич

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Хорошавин Варфоломей Семёнович

Мать: Хорошавина Ефимия Понкратова

п. Новокшёновский
Бракосочетание
26.10.1864

Жена: Хорошавина Параскева Евдокимова

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.07.1865

Сын: Хорошавин Евсегней Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Евдокимова

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
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