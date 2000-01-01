Хорошавин Фёдор Варфоломеевич
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
п. Новокшёновский
Бракосочетание
26.10.1864
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.07.1865
Сын: Хорошавин Евсегней Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Евдокимова
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский