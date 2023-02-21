Хорошавина Параскева Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1864
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.07.1865
Сын: Хорошавин Евсегней Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Варфоломеевич
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский