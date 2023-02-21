Хорошавина Параскева Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Параскева Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1864

Муж: Хорошавин Фёдор Варфоломеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.07.1865

Сын: Хорошавин Евсегней Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Варфоломеевич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
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