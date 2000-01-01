Хорошавина (?) Ефимия Понкратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Устина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Варфоломей Семёнович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хорошавин Фёдор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Варфоломей Семёнович
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский