Хорошавина (?) Ефимия Понкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Ефимия Понкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Устина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Варфоломей Семёнович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1842

Сын: Хорошавин Фёдор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Варфоломей Семёнович

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Варфоломей Семёнович

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
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