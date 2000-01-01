Хорошавина (?) Татьяна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Татьяна Данилова

Хорошавина (?) Татьяна Данилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

возможно Анна
Рождение ребёнка
1828

Сын: Хорошавин Ананий Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евфросинья Степановна

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841

Сын: Хорошавин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
02.08.1850

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Степан Семёнович

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close