Хорошавина (?) Татьяна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
возможно Анна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хорошавин Ананий Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евфросинья Степановна
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841
Сын: Хорошавин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
02.08.1850
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Семёнович
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский