Хорошавина (?) Елена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шупихина Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Хорошавина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1784
Сын: Хорошавин Климент Иванович
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хорошавин Гаврил Иванович
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно