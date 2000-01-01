Хорошавина (?) Елена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Елена Матвеева

Хорошавина (?) Елена Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Шупихина Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Хорошавина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хорошавин Семён Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1784

Сын: Хорошавин Климент Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хорошавин Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Иван Васильевич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
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