Дмитрий Гордеев
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти18.04.1770 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Гордей Митрофанов
Мать: Федора Михайлова
Бракосочетание
До 1730
Жена: Ульяна Мартынова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Ульяна Мартынова
Место жительства
1734
Рождение ребёнка
1738
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Ульяна Мартынова
Смерть
18.04.1770 ст.