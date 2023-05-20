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Дмитрий Гордеев

Место рождения

Гольцово

Дата рождения

1709

Дата смерти

18.04.1770 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Гордей Митрофанов

Мать: Федора Михайлова

Бракосочетание
До 1730

Жена: Ульяна Мартынова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Ульяна Мартынова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Ульяна Мартынова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
18.04.1770 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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