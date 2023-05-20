Гордей Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордей Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

До 1730

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1667 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1696

Жена: Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Ульяна Гордеева

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Место жительства
До 1702
Рождение ребёнка
1709

Сын: Дмитрий Гордеев

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Акулина Гордеева

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Смерть
До 1730

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