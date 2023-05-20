Гордей Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиДо 1730
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1696
Жена: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Ульяна Гордеева
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Место жительства
До 1702
Рождение ребёнка
1709
Сын: Дмитрий Гордеев
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Акулина Гордеева
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Смерть
До 1730