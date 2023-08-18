Федора Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1696
Муж: Гордей Митрофанов
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Ульяна Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Митрофанов
Рождение ребёнка
1709
Сын: Дмитрий Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Митрофанов
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Акулина Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Митрофанов
Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно