Федора Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1649 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1696

Муж: Гордей Митрофанов

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Ульяна Гордеева

Отец ребёнка: Гордей Митрофанов

Рождение ребёнка
1709

Сын: Дмитрий Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Митрофанов

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Акулина Гордеева

Отец ребёнка: Гордей Митрофанов

Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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