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Михаил Дмитриев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Дмитрий Гордеев

Мать: Ульяна Мартынова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1747

Жена: Ульяна Андреева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кузьма Михайлов

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ефрем Михайлов

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.12.1762 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1767 ст.

Сын: Терентий Михайлов

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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