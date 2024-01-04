Михаил Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Дмитрий Гордеев
Мать: Ульяна Мартынова
Бракосочетание
1747
Жена: Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кузьма Михайлов
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ефрем Михайлов
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
12.12.1762 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
10.04.1767 ст.
Сын: Терентий Михайлов
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Смерть
Неизвестно