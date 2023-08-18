Ульяна Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти26.03.1781 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1730
Муж: Дмитрий Гордеев
Рождение ребёнка
1734
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Гордеев
Место жительства
1734
Рождение ребёнка
1738
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Гордеев
Смерть
26.03.1781 ст.