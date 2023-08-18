Ульяна Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Мартынова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

26.03.1781 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1730

Муж: Дмитрий Гордеев

Рождение ребёнка
1734

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Гордеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Гордеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
26.03.1781 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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