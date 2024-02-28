Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Дмитрий Гордеев
Мать: Ульяна Мартынова
Бракосочетание
До 1755
Жена: Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
08.11.1761 ст.
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
05.02.1778 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Якимова
Смерть
Неизвестно