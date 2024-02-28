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Иван Дмитриев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Дмитрий Гордеев

Мать: Ульяна Мартынова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1755

Жена: Прасковья Якимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Якимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1761 ст.

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Якимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1778 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Якимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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