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Ульяна Андреева

Место рождения

Гольцово

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Андрей Трофимов

Мать: Агрипена Сергеева

Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1747

Муж: Михаил Дмитриев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кузьма Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ефрем Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.12.1762 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1767 ст.

Сын: Терентий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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