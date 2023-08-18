Ульяна Андреева
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Андрей Трофимов
Мать: Агрипена Сергеева
Место жительства
1734
Бракосочетание
1747
Муж: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кузьма Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ефрем Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
12.12.1762 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
10.04.1767 ст.
Сын: Терентий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Смерть
Неизвестно