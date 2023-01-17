Белозерова (Скулябина) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти13.06.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Белозерова Мария Александровна
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Сын: Белозеров Иван Александрович
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Сын: Белозеров Николай Александрович
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Сын: Белозеров Константин Александрович
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Сын: Белозеров Павел Александрович
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Сын: Букина Пелагия Александровна
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Сын: Белозеров Василий Александрович
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Дочь: Белозерова Анна Александровна
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Сын: Белозеров Александр Александрович
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович
Сын: Белозеров Яков Александрович
Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович