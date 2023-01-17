Белозерова (Скулябина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Скулябина) Параскева Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

13.06.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Скулябин Иван Иванович

Мать: Скулябина Пелагея Феофилактовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1806 ст.

Муж: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1807 ст.

Дочь: Белозерова Мария Александровна

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1808 ст.

Сын: Белозеров Иван Александрович

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1809 ст.

Сын: Белозеров Николай Александрович

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Белозеров Константин Александрович

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1812 ст.

Сын: Белозеров Павел Александрович

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.1813 ст.

Сын: Букина Пелагия Александровна

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Белозеров Василий Александрович

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1816 ст.

Дочь: Белозерова Анна Александровна

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.02.1820 ст.

Сын: Белозеров Александр Александрович

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1821 ст.

Сын: Белозеров Яков Александрович

Отец ребёнка: Белозеров Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
13.06.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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