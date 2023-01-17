Скулябин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкулябин Иван Иванович

Скулябин Иван Иванович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

18.02.1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Скулябин Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Белозерова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Скулябина Пелагея Феофилактовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1791

Сын: Скулябин Николай Иванович

Мать ребёнка: Скулябина Пелагея Феофилактовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Попова-Введенская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Скулябина Пелагея Феофилактовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скулябина Пелагея Феофилактовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
18.02.1811 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close