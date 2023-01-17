Скулябин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти18.02.1811 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Скулябин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Белозерова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Скулябина Пелагея Феофилактовна
Рождение ребёнка
30.06.1791
Сын: Скулябин Николай Иванович
Мать ребёнка: Скулябина Пелагея Феофилактовна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Попова-Введенская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Скулябина Пелагея Феофилактовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1811 ст.