Скулябина Пелагея Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скулябина Пелагея Феофилактовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Белозерова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Скулябин Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1791

Сын: Скулябин Николай Иванович

Отец ребёнка: Скулябин Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Попова-Введенская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Скулябин Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скулябин Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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