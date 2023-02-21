Скулябина Пелагея Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Белозерова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Скулябин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1791
Сын: Скулябин Николай Иванович
Отец ребёнка: Скулябин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Попова-Введенская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Скулябин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842