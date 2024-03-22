Белозеров Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
28.01.1840 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1841 ст.
Сын: Белозеров Василий Константинович
Мать ребёнка: Белозерова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1843 ст.
Сын: Белозеров Александр Константинович
Мать ребёнка: Белозерова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно