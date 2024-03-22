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Белозеров Константин Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Белозеров Александр Иванович

Мать: Белозерова Параскева Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1840 ст.

Жена: Белозерова Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1841 ст.

Сын: Белозеров Василий Константинович

Мать ребёнка: Белозерова Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1843 ст.

Сын: Белозеров Александр Константинович

Мать ребёнка: Белозерова Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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