Белозеров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения24.07.1809 ст.
Дата смерти30.07.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1809 ст.
Бракосочетание
21.09.1836 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1837 ст.
Дочь: Белозерова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна
Рождение ребёнка
20.04.1839 ст.
Дочь: Белозерова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.
Дочь: Белозерова Градислава Николаевна
Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна
Рождение ребёнка
17.12.1841 ст.
Сын: Белозеров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна
Рождение ребёнка
21.01.1844 ст.
Сын: Белозеров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна
Рождение ребёнка
04.06.1851
Дочь: Леденцова Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна
Смерть
30.07.1870 ст.