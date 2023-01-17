Белозеров Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозеров Николай Александрович

Белозеров Николай Александрович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

24.07.1809 ст.

Дата смерти

30.07.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1809 ст.

Отец: Белозеров Александр Иванович

Мать: Белозерова Параскева Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
21.09.1836 ст.

Жена: Белозерова Юлия Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1837 ст.

Дочь: Белозерова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.04.1839 ст.

Дочь: Белозерова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.

Дочь: Белозерова Градислава Николаевна

Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1841 ст.

Сын: Белозеров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1844 ст.

Сын: Белозеров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1851

Дочь: Леденцова Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Белозерова Юлия Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.07.1870 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close