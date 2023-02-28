Белозерова (Волкова) Юлия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти10.01.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Волков Гавриил Иванович
Мать: Волкова Наталья Ефимовна
Бракосочетание
21.09.1836 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1837 ст.
Дочь: Белозерова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Рождение ребёнка
20.04.1839 ст.
Дочь: Белозерова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.
Дочь: Белозерова Градислава Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.12.1841 ст.
Сын: Белозеров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1844 ст.
Сын: Белозеров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Рождение ребёнка
04.06.1851
Дочь: Леденцова Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович
Смерть
10.01.1886 ст.