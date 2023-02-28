Белозерова (Волкова) Юлия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозерова (Волкова) Юлия Гавриловна

Белозерова (Волкова) Юлия Гавриловна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.01.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Волков Гавриил Иванович

Мать: Волкова Наталья Ефимовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
21.09.1836 ст.

Муж: Белозеров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1837 ст.

Дочь: Белозерова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.04.1839 ст.

Дочь: Белозерова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.

Дочь: Белозерова Градислава Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1841 ст.

Сын: Белозеров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1844 ст.

Сын: Белозеров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1851

Дочь: Леденцова Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.01.1886 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close