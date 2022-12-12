Волкова (Попова) Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти18.06.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Белозерова Юлия Гавриловна
Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович
Бракосочетание
27.05.1822 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1825 ст.
Дочь: Волкова Августа Гавриловна
Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1828 ст.
Дочь: Волкова Серафима Гавриловна
Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1831 ст.
Дочь: Волкова Анисья Гавриловна
Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович
Смерть
18.06.1831 ст.