Волкова (Попова) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Попова) Наталья Ефимовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

18.06.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Белозерова Юлия Гавриловна

Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
27.05.1822 ст.

Муж: Волков Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1825 ст.

Дочь: Волкова Августа Гавриловна

Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1828 ст.

Дочь: Волкова Серафима Гавриловна

Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.04.1831 ст.

Дочь: Волкова Анисья Гавриловна

Отец ребёнка: Волков Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
18.06.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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