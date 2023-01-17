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Захарова Наталья Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Парасковья Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.04.1844 ст.

Дочь: Захарова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1847 ст.

Дочь: Винокурова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1850 ст.

Сын: Захаров Порфирий Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1852 ст.

Сын: Захаров Николай Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.

Сын: Захаров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1857 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.12.1858 ст.

Дочь: Захарова Анна Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Тимофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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