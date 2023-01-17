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Захаров Николай Александрович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

03.12.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1852 ст.

Отец: Захаров Александр Тимофеевич

Мать: Захарова Наталья Ермиловна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1873 ст.

Дочь: Феврония Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Варвара Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1877 ст.

Сын: Захаров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Варвара Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Варвара Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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