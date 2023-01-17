Захаров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения03.12.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1852 ст.
Рождение ребёнка
22.06.1873 ст.
Дочь: Феврония Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
09.05.1877 ст.
Сын: Захаров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Захарова Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно