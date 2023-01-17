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Захарова Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1873 ст.

Дочь: Феврония Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1877 ст.

Сын: Захаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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