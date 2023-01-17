Захарова Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1873 ст.
Дочь: Феврония Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.05.1877 ст.
Сын: Захаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно